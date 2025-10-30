Акция «Россия – семья семей» ко Дню народного единства начнется 1 ноября

Фото: Поднятие флага на соревнованиях по гребному слалому Летней спартакиады молодежи в поселке Богородское / Медиасток.рф

Акция «Россия – семья семей» ко Дню народного единства состоится с 1 ноября по 5 декабря. В этот период пройдут тематические лекции, курсы и мастер-классы.

Акция направлена на то, чтобы показать единство народов России и их готовность действовать совместно ради общего блага. Ключевым форматом мероприятия станет проведение Дня единых действий, в рамках которого семьи смогут поучаствовать в добрых делах. Они будут помогать ветеранам, сдавать донорскую кровь и участвовать в других полезных активностях.

В рамках программы «Мы вместе – месяц добрых дел» с 1 ноября по 5 декабря состоятся различные мероприятия. Каждая неделя будет тематической: первую посвятят заботе о здоровье, вторую – поддержке военнослужащих, третью – экологии, четвертую – взаимопомощи.

В завершение, 5 декабря, на закрытии международного форума «Мы вместе» подведут итоги акции.

Присоединиться к акции можно через портал добро.рф.