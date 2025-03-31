Активисты призвали наказывать за искажение или удаление религиозных символов

Активисты движения «Зов народа» призвали принять федеральный закон, который ввел бы административную и уголовную ответственность за удаление или искажение религиозных символов в публичном пространстве. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Мы считаем, что такой закон станет надежным щитом, защищающим наши духовные святыни, укрепляющим духовно-нравственные основы нашего общества и сохраняющим нашу национальную идентичность», — заявил лидер движения Сергей Зайцев.

По его мнению, истории, когда с изображений православных храмов пропадают кресты, стали закономерностью. Активист призвал защитить религиозные символы от посягательств.

Ранее активисты того же движения обратились в Следственный комитет с призывом проверить творчество художника Максима Кантора, вернувшегося в Россию из эмиграции, на публичные призывы к экстремизму и терроризму.