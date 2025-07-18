Активисты пожаловались на подростков, изображающих Христа на дорожных знаках

Участники движения «Сорок сороков» усмотрели оскорбление религиозных чувств верующих в тренде, где подростки висят на дорожных знаках, подражая американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту. Общественники пожаловались в МВД и Следственный комитет. Подробности 360.ru рассказал директор правозащитного центра организации Георгий Солдатов.

«В интернете массово распространяют видео, где подростки изображают распятие на дорожных знаках, подражая Канье Уэсту. После анализа специалисты пришли к выводу, что эти действия являются пародией на распятие, что является неуважением по отношению к Иисусу Христу и христианству», — отметил он.

Солдатов подчеркнул, что распятье является сакральным религиозным символом, в связи с этим действия несовершеннолетних оскорбляют чувства христиан. Общественники направили заявление в МВД и Следственный комитет с требованием, чтобы с подростками провели разъяснительные беседы из-за неуважения к верующим.

Также, по мнению активиста, необходимо привлечь к административному наказанию родителей несовершеннолетних по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Если будут установлены авторы роликов, которым уже есть 18 лет, их привлекут к уголовной ответственности.

«Такие тренды могут привести ко встречным действиям со стороны верующих, если они станут непосредственными свидетелями происходящего. Поэтому могут возникнуть конфликты с подростками и другие действия, во избежание таких ситуаций мы стараемся решить проблему с помощью правоохранительных органов», — резюмировал представитель движения.

Ранее в России приняли закон о защите религиозных символов. Он призван защитить чувства верующих и привить уважение к конфессиям, представители которых живут в стране.