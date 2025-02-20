Активисты «Движения первых» встретятся с Героем России Серовой в РУК 21 февраля

В Российском университете кооперации (РУК) 21 февраля пройдет встреча активистов «Движения первых» с Героем России, советником губернатора Московской области Еленой Серовой. Мероприятие стартует в 15:00.

Более 500 школьников из разных округов Подмосковья и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приедут в РУК в преддверии Дня защитника Отечеств, чтобы обсудить историю успеха Серовой. На мероприятии поднимут вопросы патриотического воспитания в современном мире.

Разговор пройдет в формате флагманского проекта «Движения первых» под названием «Классные встречи». Программа реализуется, а рамках поручений президента Владимира Путина. С 2019 года «Классные встречи» входят в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Ранее в Солнечногорске состоялась встреча с советом «Движения первых». Такие заседания заседания проходят каждый месяц, в них участвуют председатели первичных отделений.