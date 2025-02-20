Встреча с советом «Движения первых» прошла в Солнечногорске

Мероприятие состоялось в молодежном центре «Подсолнух». Такие заседания проходят ежемесячно, в них принимают участие председатели первичных отделений.
В ходе встречи обсуждались достижения, планы на ближайшее будущее и проведенные мероприятия, а также наградили отличившихся участников. Особое внимание уделили предстоящему проведению «Зарницы» и всероссийского конкурса первичных отделений. В настоящее время уже проходят отборочные этапы «Зарницы», а муниципальный этап запланирован на март–апрель.
«В конкурсе первичных отделений может принять участие каждая школа, где открыто данное направление. Ребята могут собрать команду и в течение двух-трех месяцев выполнять различные задания и участвовать в акциях», — отметил руководитель «Движения первых» городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов.
Победителями станут две тысячи первичных отделений, которые смогут получить призы в размере от 200 тысяч до миллиона рублей на развитие своих отделений.
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