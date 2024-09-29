Активист Жаров извинился за показ детям видео с абортом на Сахалине

Глава движения «Позитивный вирус» Вадим Жаров извинился за демонстрацию сахалинским школьникам ролика с абортом. Он заявил Пятому каналу , что видео показали по ряду причин, в том числе из-за проблем с демографией в стране.

«Приносим извинения родителям, чьи чувства были задеты, но считаем, что дети имеют право знать правду. <…> Просто показывали обратную сторону, потому что хотим, чтобы наши дети не совершали фатальных ошибок», — сказал он.

Жаров добавил, что перед показом видео активисты предупредили о том, что трансляция может быть прекращена в любой момент. По его словам, реакция общественности и прессы на происходящее является избыточной.

Активист добавил, что он показывал это видео и в других школах, но там его работу оценили положительно. Он даже получал благодарственные письма от учреждений и учащихся.

На Сахалине прокуратура инициировала проверку по факту показа видео с абортом старшеклассникам школы № 7 в городе Оха.