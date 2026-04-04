Актер Олешко предложил показывать в школах только советские фильмы

В российских школах необходимо показывать советское кино и отказаться от демонстрации современных зарубежных картин. Такое мнение на телеканале ОТВ высказал народный артист РФ, актер театра и кино Александр Олешко.

«Советское кино должны показывать в школах, потому что в нем была идея подсветить человека, сделать его труды видными, научить другого человека уважать труд. Труд был на первом месте. Все остальное — про любовь, совесть, честь», — заявил актер.

Олешко поддержали идею отказаться от показа иностранных фильмов в кинотеатрах с 1 по 10 мая. Он предложил заменить современные иностранные картины на фильмы 50-60-х годов ХХ века. Он отметил, что в тех фильмах было «искусство в кадре» и актерское мастерство.

«Сейчас творческий кризис и нам пытаются через иностранное кино что-то в красивую обертку завернуть. В этому нет ни души, ни радости, да еще там и обязательно нам намекнут, что мы не такие, как какой-то продвинутый мир, а я так не считаю», — резюмировал актер.

Актриса Мария Шукшина предложила развивать социальное кино в России, которое будет отражать реалии и ставить перед зрителем важные вопросы. По ее мнению, советское кино было мощным инструментом воспитания.