АКОРТ: стоимость меда в российских магазинах перед Спасом начинается от 50 рублей за банку

По словам эксперта, сейчас мед широко представлен в российских торговых сетях. В зависимости от формата магазина покупателям доступно до 50 видов меда. Среди них есть как классические сорта, такие как акациевый, гречишный, липовый и цветочный, так и более редкие варианты, например, аккураевый, донниковый и померанцево-каштановый. Также можно найти мед с добавками, такими как малина, орехи и прополис, а еще крем-мед с ягодами, цитрусом и фисташками.

Мед продается в разных упаковках: от небольших по 20 граммов до объемных более килограмма. От этого в основном и зависит цена. Минимальная стоимость меда классических сортов начинается от 50 рублей за небольшую банку весом 150 граммов.

Упаковка в 250 граммов обойдется покупателю от 100 рублей. Банка объемом 500 граммов продается по цене от 170 рублей, а килограммовая упаковка — от 210 рублей. Сотовый мед и мед редких сортов стоят от 1000 рублей за банку весом 350 граммов до 2000 рублей за 500 граммов.