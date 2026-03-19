АКОРТ оценила последствия кризиса на Ближнем Востоке для стоимости продуктов в России

АКОРТ: ситуация с Ираном не повлияет на стоимость продуктов в России

Эскалация на Ближнем Востоке не окажет сильного влияния на цены на продукты в России. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, война Ирана с США и Израилем не спровоцирует продуктовый дефицит в России, так как у крупных торговых сетей есть широкая система импортных поставок.

Продукция оперативно и без перебоев распределяется в магазины. Сначала товар поступает через дистрибьюторов в федеральные торговые сети и на крупные продовольственные оптовые базы, а оттуда — в регионы.

Ритейлеры понимают, что взлет цен приведет к падению спроса, поэтому не будут их повышать, объяснил Богданов.

Ранее на фоне ситуации на Ближнем Востоке снизились стоимость золота. Цена апрельского фьючерса на бирже Comex опустилась ниже отметки 4900 долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с февраля 2026 года. Также снизились цены на серебро.