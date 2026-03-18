Цены на золото упали ниже 4900 долларов за унцию впервые за месяц

Цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки 4 900 долларов за тройскую унцию впервые с середины февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 15:26 по московскому времени металл стоил около 4 897 долларов за унцию, теряя более 2%. Спустя несколько минут снижение усилилось — котировки опустились до примерно 4 895 долларов.

Одновременно дешевеет и серебро: майский фьючерс снизился примерно на 2,3%, до уровня около 78 долларов за унцию.

При этом нефтяные котировки остаются высокими: после скачка почти до 120 долларов за баррель в начале марта цена Brent немного откатилась, но все еще держится выше 100 долларов. Это связано с ситуацией вокруг Ормузского пролива и усиливает инфляционное давление на мировую экономику.