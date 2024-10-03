Академик РАН Александр Бугаев скончался на 78-м году жизни
Ушел из жизни академик РАН Александр Бугаев, ему было 78 лет. О смерти ученого сообщили «Известия».
Бугаев был основоположником многих разработок, в том числе СВЧ-резонаторов, генераторов и модуляторов. На основе его работ создали высокочувствительный детектор акустических и агнитостатических волн.
Вклад академика в российскую науку отметили наградами. Бугаев был лауреатом премии Ленинского комсомола и премии правительства РФ 2006 года в области науки и техники.
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