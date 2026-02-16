HR-эксперт Быханов заявил, что российские компании начали массово отказывать в работе курильщикам

В России работодатели стали активно отказывать в приеме на работу курильщикам. Около трети вакансий сопровождаются примечаниями о необходимости учитывать наличие вредных привычек у кандидатов. Об этом сообщил партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснил эксперт, главная проблема заключается в том, что сотрудники тратят значительное количество рабочих часов непродуктивно, уделяя время перекурам. При этом работодатели заинтересованы исключительно в максимальной отдаче и продуктивности персонала.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов считает, что отказ в трудоустройстве из-за курения может привести к дефициту кадров. По его словам, Трудовой кодекс запрещает дискриминацию по признакам, не связанным с профессиональной деятельностью.