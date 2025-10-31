AI-асессор Обуховский заверил, что искусственный интеллект не сможет в одночасье лишить всех работы

Искусственный интеллект не сможет в одночасье лишить всех работы, однако многие профессии могут исчезнуть из-за его развития. Такое мнение в беседе с высказал AI-асессор Михаил Обуховский в интервью изданию «Республика Татарстан» .

По его словам, есть сферы, в которых без участия человека не обойтись никогда. Это области, где необходимы эмпатия, нестандартное мышление, физическая сила и специфические навыки, написало радио Sputnik.

Обуховский считает, что человек по-прежнему будет необходим в медицине, педагогике, психологии, сфере услуг и вспомогательной деятельности.

Эксперт также отметил, что не стоит бояться потери работы «мастерам на все руки»: сантехникам, электрикам, уборщикам.

Вместе с тем, по мнению специалиста, искусственный интеллект может вытеснить с рынка труда специалистов, чья работа заключается в выполнении шаблонных операций с большими объемами данных.