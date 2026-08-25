VK Education открыл набор на бесплатные образовательные программы

Набор на бесплатные образовательные программы по IT, digital и креативным направлениям открыли представители VK Education. Студентов ждет более 100 программ. Кроме того, впервые запустят и подготовку учащихся колледжей, а также практический курс для преподавателей. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Так, студенты колледжей смогут научиться веб-разработке, изучат информационные системы и программирование, а также разработку игр дополненной и виртуальной реальности. Первые партнеры программ для СПО — колледжи «ИТ.Москва» и «Царицыно».

Студенты вузов смогут пройти 26 асинхронных онлайн-курсов по AI, ML, информационной безопасности, аналитике и программированию, разработке игр и SMM. Осенью платформа запустит «Преподавательскую» — навигатор для педагогов вузов по интеграции цифровых сервисов в учебу — и «Конспектник» — справочник для студентов, путь которых в IT только стартует.

Учащиеся также могут попасть на восемь углубленных синхронных курсов: по введению в рекомендательные системы, продуктовой аналитике, созданию игрового продукта, DevOps/SRE-инженерии, разработке веб-сервисов на Golang, управлению IТ-проектами и сервисами, основам Android-разработки и безопасности приложений. Домашние задания будут проверять автоматически, к тому же на платформе появятся тесты и инструменты для самостоятельной оценки.

Обучение на программах бакалавриата и магистратуры, которые VK Education реализует совместно с ведущими российскими университетами, стартует осенью. В числе партнеров — МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, ИТМО и другие вузы. Студентам будет доступно более 70 дисциплин, обучать которым будут эксперты VK и преподаватели вузов. Информация о сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки доступна на странице курсов VK Education.

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