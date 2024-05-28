Агроном Воробьев: фермеры, которых миновали заморозки, обеспечат рынок продукцией

Министерство сельского хозяйства РФ указало на проблемы с урожаем яблок и некоторых видов ягод из-за весенних заморозков. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, в определенных регионах урожай действительно пострадал из-за резкого похолодания. Однако фермеры из других областей смогут обеспечить рынок своей продукцией.

Он призвал не оценивать данное явление как катастрофу в общероссийском масштабе. Так, в Подмосковье уже цветут клубника и голубика, напомнил эксперт.