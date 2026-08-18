Агроном Викулов рассказал, как определить готовность яблок к сбору

Агроном Викулов: определить готовность яблок к хранению можно по цвету семян

Оптимальное время для сбора осенних и зимних сортов яблок можно определить по состоянию семян внутри плода. Об этом 360.ru рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

По его словам, для проверки достаточно снять с дерева среднее яблоко и разрезать его. Если семена остаются полностью белыми или светлыми, плод еще не достиг съемной зрелости.

«Если потемнела треть или половина семечка, значит, это говорит о том, что съемная зрелость наступила. Это время оптимальной уборки урожая для непродолжительного хранения осенних сортов и для длительного хранения зимних сортов», — объяснил Викулов.

Эксперт предупредил, что слишком долго оставлять предназначенные для хранения яблоки на дереве также не следует. Когда семена полностью потемнели, перезревшие плоды будут храниться хуже.

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