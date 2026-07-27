Агроном Тихонова рассказала, как правильно очищать чеснок для долгого хранения
Собранный летом чеснок будет хорошо храниться, если его правильно очистить. Об этом 360.ru рассказала агроном Елизавета Тихонова.
Она посоветовала сразу срезать побеги и корни, снять с чеснока «рубашки», оставив около двух, а последнюю надрезать, чтобы обеспечить к головкам доступ воздуха.
«Обязательно либо отстригать полностью все стебельки до зубков, либо держать в проветриваемом ящике. Мне кажется, проще подвесить его гирляндой по 10-12 штук в несколько связок», — сказала Тихонова, рекомендовав хранить чеснок на балконе.
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