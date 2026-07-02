Агроном Тихонова посоветовала обработать землянику и укроп в июле

Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik перечислила основные работы, которые нужно провести на садовом участке в июле.

По словам ученого, в этот период можно сеять репу, редьку, горох и салат на освободившиеся после чеснока грядки. Также в июле начинается пасынкование томатов и огурцов. Если растения растут по земле, то над пятым листом нужно прищипнуть боковые побеги.

«Если томаты были рано посажены, можно уже снимать первый урожай, чтобы дать возможность отплодоносить растениям еще раз», — отметила агроном.

Тихонова также посоветовала удалить побеги на фруктовых деревьях, а именно выломать вертикальный прирост на грушах и яблонях. Кроме того, в июле следует обработать землянику и укроп. По словам эксперта, укроп можно срезать для сушки или заморозки и подсеять новый.

«Желательно обработать свеклу, морковь от вредителей и от болезней, потому что у них начинается самый период нарастания зеленой массы и вызревания корнеплодов», — подчеркнула агроном.

Она также добавила, что после прореживания моркови необходимо убрать вырванные растения, чтобы морковная муха не прилетела на запах.