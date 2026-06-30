Агроном Терентьев отметил, что сократить количество прополок и поливов помогает мульчирование

Агроном Денис Терентьев поделился с aif.ru советами, как сделать работу на даче менее трудоемкой и превратить участок в место для отдыха. Специалист подчеркнул, что не стоит пытаться переделать все сразу и засаживать больше овощей, чем семья сможет съесть.

Терентьев отметил, что сократить количество прополок и поливов помогает мульчирование. Слой скошенной травы или соломы удерживает влагу, препятствует образованию почвенной корки и замедляет рост сорняков. В саду агроном также рекомендовал не держать приствольные круги полностью очищенными, а лишь периодически косить траву и прикрывать почву возле стволов компостом, корой или щепой, написали «Известия».

Эксперт пояснил, что ежегодная глубокая перекопка нужна далеко не всегда. На постоянных грядках достаточно внести компост и неглубоко разрыхлить верхний слой почвы. Если не ходить по грядкам и сделать постоянные проходы, земля дольше останется рыхлой.

Терентьев также посоветовал реже, но обильнее поливать растения. Поверхностный ежедневный полив заставляет корни оставаться у поверхности, тогда как глубокий полив способствует развитию более сильной корневой системы. Для экономии времени эксперт рекомендовал использовать капельный полив.