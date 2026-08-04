Агроном предостерег от ускоренных методов созревания помидоров

Ускорять созревание томатов бессмысленно и даже вредно — у каждого сорта свой срок, заложенный генетически. Об этом в беседе с 360.ru заявил председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Агроном сравнил попытки ускорить покраснение плодов с ускорением беременности и назвал это «сказками для любителей». По его словам, механическое повреждение плодов (например, уколы иголкой) заставляет их краснеть раньше срока, но такие томаты становятся несъедобными.

«Сколько беременность длится у людей? Девять месяцев. А если вам завтра скажут: „Хотим, чтобы беременность длилась не девять, а пять месяцев или три“ — какие способы применить? У каждого овоща и каждого сорта есть свои сроки, заложенные генетически. Ускорять процесс — это все равно что ускорять беременность. Это сказки для любителей», — заявил Туманов.

Эксперт также напомнил, что первыми на кусте всегда краснеют плоды на нижней кисти. Если же томат на верхушке меняет цвет раньше собратьев, это повод насторожиться — скорее всего, он поврежден.

«У Мичурина есть прекрасная фраза: „Всякому овощу свое время“», — добавил агроном.

Подробнее о том, как полив, подкормки и пасынкование влияют на созревание томатов, а также как защитить урожай от фитофторы — читайте в полной версии материала 360.ru.