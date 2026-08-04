Сегодня 05:29 Красные помидоры за неделю: какие способы работают, а какие убивают урожай Агроном Туманов: ускорять созревание томатов — как ускорять беременность Фото: Изображение созжано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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Каждый дачник мечтает об урожае, который успеет вызреть до холодов. Но август диктует свои правила: солнце уходит, ночи становятся холоднее, а зеленые томаты на кустах как будто замирают в ожидании. В интернете пестрят советы: уколоть иголкой, перетянуть проволокой, облить соляркой. Некоторые огородники клянутся, что это заставляет томаты краснеть за неделю. А существует ли вообще безопасный способ приблизить покраснение, не рискуя потерять все?

Стоит ли бежать впереди паровоза? В интернете и дачной литературе гуляют десятки способов «помочь» томатам покраснеть быстрее: перетянуть стебель проволокой, проткнуть плод иголкой, облить корни соляным раствором. Все эти методы объединяет одно — они основаны на механическом повреждении или сильном стрессе растения. Прежде чем пробовать их на своих кустах, стоит разобраться, работает ли такая логика вообще и не навредит ли она урожаю. Главный вопрос, который агрономы советуют задать себе в первую очередь: а действительно ли плоды отстают от графика?

Фото: РИА «Новости»

Дачники часто забывают, что каждый сорт имеет собственный срок созревания, заложенный селекционерами. Раннеспелые томаты краснеют через 85–95 дней, среднеспелым требуется 100–115 дней, а поздним — все 120–130 дней. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с 360.ru посоветовал прежде всего обратиться к здравому смыслу.

Сколько беременность длится у людей? Девять месяцев. А если вам завтра скажут: «Хотим, чтобы беременность длилась не девять, а пять месяцев или три» — какие способы применить? У каждого овоща и каждого сорта есть свои сроки, заложенные генетически. Ускорять процесс — это все равно что ускорять беременность. Это сказки для любителей. У Мичурина есть прекрасная фраза: «Всякому овощу свое время». Андрей Туманов председатель Общероссийской организации «Садоводы России»

Специалист напомнил закономерность: первыми на кусте всегда краснеют плоды на нижней кисти. Если же томат на верхушке меняет цвет раньше собратьев, это лишь повод насторожиться. «Если хочется ускорять, быстрее всего начинают созревать поврежденные ягоды. Например, у черной смородины, если ягодка зреет раньше срока, значит, там, скорее всего, гусеница. Если помидор начинает раньше всех зреть — возможно, он поврежден. Если уколоть его иголкой, он начнет зреть раньше, но станет не совсем съедобным», — предупредил Туманов.

Фото: РИА «Новости»

Вместо того чтобы искать способы обмануть растение, стоит обратить внимание на сортовые особенности и сроки посадки. Выбор раннеспелого гибрида или смещение даты высадки рассады даст гораздо больше спелых плодов, чем любые «волшебные» проволоки и иголки. Меньше, но лучше Скорость созревания томатов зависит не только от погоды и подкормок, объяснил в разговоре с 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. На то, успеют ли плоды вызреть до холодов, влияет и то, как именно растет куст — в один стебель или в несколько. Для высокорослых сортов, которые в наших условиях выращивают преимущественно в теплицах, этот вопрос становится определяющим. Чем больше побегов у такого растения, тем больше завязей оно формирует, и тем меньше питания достается каждому плоду.

Высокорослые помидоры пасынкуют, удаляют боковые побеги все. Если они раскустятся, то они завяжут много плодов, которые в наших условиях не успеют созреть. Вот к осени будет много маленьких помидорчиков размером с грецкий орех, которые у нас так и останутся, уйдут под снег. Михаил Воробьев агроном и биолог

Удаление пасынков у высокорослых растений концентрирует ресурсы на ограниченном количестве плодов. Это позволяет томатам наливаться быстрее и краснеть в сжатые сроки, а не растягивать созревание на недели. Но правило работает только для высокорослых культур. Для низкорослых детерминантных сортов логика меняется на противоположную, и здесь пасынкование не просто бесполезно — оно сокращает урожай. «У низкорослых томатов пасынкование не проводится, потому что у них основной урожай сконцентрирован на боковых побегах. Чем больше будет побегов, тем больше будет урожая», — поясняет Воробьев.

Фото: Изображение созжано с помощью нейросети / 360.ru

У таких сортов главный стебель после образования нескольких кистей прекращает рост. Дальнейшее плодоношение обеспечивают именно пасынки, которые принимают эстафету и дают основной урожай. Их удаление в данном случае не ускоряет созревание, а сокращает общее количество плодов, которые успеют вызреть. Таким образом, один и тот же прием работает на ускорение у высокорослых сортов и тормозит созревание у низкорослых. Поливать или не поливать Скорость созревания томатов напрямую зависит от того, как растение распределяет ресурсы между ростом и плодоношением. В августе главная задача дачника — переключить куст с наращивания зеленой массы на налив уже сформировавшихся плодов, и здесь ключевую роль играют полив и подкормки. Обильный полив, который был так важен в первой половине лета, в период созревания превращается во врага. Избыток влаги заставляет растение гнать соки в листья и пасынки, откладывая покраснение плодов на неопределенный срок.

Во время созревания полив нужно существенно сократить, потому что растение должно сконцентрироваться не на количественном увеличении биомассы, а на качественном превращении плодов. Поливать нужно умеренно, чтобы им только-только хватало. Михаил Воробьев

Ограничение влаги создает легкий стресс, который переключает приоритеты растения. Куст понимает, что условия становятся менее комфортными, и направляет оставшиеся ресурсы на скорейшее вызревание семян. Второй важный шаг — корректировка подкормок. Азотные удобрения, которые активно вносили весной и в начале лета, теперь становятся главными врагами урожая. Азот провоцирует бурный рост зеленой массы и тормозит процессы созревания, поэтому в августе его полностью исключают из рациона томатов.

Фото: РИА «Новости»

На смену азоту приходят калийные и фосфорные удобрения, которые отвечают за налив плодов и их вкусовые качества. Лучший выбор в этот период — монофосфат калия или зольный настой, который не только дает растениям необходимые элементы, но и улучшает сахаристость томатов. Полив сводят к минимуму, но не прекращают совсем. Ориентир простой: почва под кустами должна оставаться слегка влажной, но без переувлажнения и застоя воды. Урожай нужно еще сохранить Обсуждая способы ускорения созревания, нельзя упускать из виду главную угрозу, которая сводит на нет все усилия дачника. Фитофтора способна уничтожить урожай за считанные дни, и тогда вопрос о скорости покраснения потеряет всякий смысл.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас другие проблемы, кроме созревания. Если не делали профилактику, поперла фитофтора. Она приходит во влажной среде, во второй половине лета, потому что выпадают росы, в теплице становится влажно. Избежать ее может только тот, кто правильно поливает», — предупреждает Андрей Туманов. Ключевой враг в борьбе с фитофторой — влажность. В открытом грунте это холодные росы августа, в теплице — конденсат и переувлажненная почва, где споры гриба находят идеальные условия для размножения. Главная стратегия защиты — сделать так, чтобы вода поступала строго к корням, а не испарялась с поверхности земли. Именно этому правилу подчинены все рекомендации опытных огородников.

В теплице надо поливать так, чтобы поверхность почвы оставалась сухой. Для этого делают воронку вокруг томата, поливают, а когда вода впитается, засыпают сухой землей. Или используют вкопанные пластиковые бутылки, или подземный капельный полив. Нужно исхитриться, чтобы земля оставалась сухой, влажность в теплице была низкой, чтобы капли не оседали на стенках и не капали на растения.

Воронка вокруг стебля позволяет поливать глубоко, а после впитывания влаги ее засыпают сухой землей, которая работает как мульча и не дает влаге испаряться. Альтернативный вариант — вкопанные пластиковые бутылки с отверстиями или капельный полив, которые доставляют воду непосредственно в корневую зону. Если теплица покрывается каплями конденсата по утрам, влажность уже зашкаливает. В такой среде фитофтора распространяется молниеносно, и даже здоровые кусты оказываются под угрозой за неделю.

Фото: РИА «Новости»