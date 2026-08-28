Агроном посоветовал гниющие яблоки вместо компоста прикопать в углу сада

Опавшие яблоки не нужно массово закладывать в компост, чтобы не создать риски для растений. Лучше прикопать падалицу за пределами сада, рассказал газете «Взгляд» агроном и биолог Михаил Воробьев.

«В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений», — пояснил он.

Агроном добавил, что опавшие яблоки можно рассыпать тонким слоем по земле за пределами сада. Такая подкормка является неотъемлемой частью биоценоза — ими питаются мухи, осы и другие насекомые.

Ранее Ura.ru сообщило, что, если опавшие яблоки имеют червоточины или признаки гнили, то их нельзя использовать для компоста, так как они могут стать источником болезней.