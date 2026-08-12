Ura.ru: опавшие яблоки можно использовать в качестве подкормки для растений

В августе дачники часто сталкиваются с избытком урожая яблок. Чтобы не выбросить лишние фрукты, можно применить их в саду с пользой. Существуют простые способы утилизации яблок, которые помогут улучшить почву и подкормить растения, пишет Ura.ru .

Целые яблоки без повреждений можно добавлять в компост. В процессе разложения они привлекают дождевых червей и улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой. Однако яблоки с признаками гнили или червоточины не следует использовать для компоста, так как они могут стать источником болезней.

Опавшие яблоки также можно использовать в качестве подкормки для растений, которые хорошо растут на кислых почвах, например, для гортензий и голубики. Для одного куста гортензии достаточно ведра яблок за сезон, а для голубики — 5–6 литров. Яблоки раскладывают слоем толщиной около десяти сантиметров под мульчу, где они разлагаются естественным образом.

Оставшиеся яблоки можно заготовить на зиму разными способами: высушить в электросушилке, заморозить кусочками для приготовления пирогов и компотов или сделать домашний уксус. Для приготовления уксуса используют сладкие сорта яблок. Уксус будет готов через полтора месяца. Для сушки лучше выбирать кисло-сладкие сорта яблок — они лучше хранятся и придают компотам насыщенный вкус.