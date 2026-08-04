Биолог поделился хитростью, которая помогает томатам краснеть быстрее

Сокращение полива в августе помогает созреванию томатов, переключая ресурсы растения с роста листьев на налив плодов. Об этом в беседе с 360.ru рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев.

По словам эксперта, обильный полив, который был важен в первой половине лета, в период созревания превращается во врага. Избыток влаги заставляет куст гнать соки в листья и пасынки, откладывая покраснение плодов.

«Во время созревания полив нужно существенно сократить, потому что растение должно сконцентрироваться не на количественном увеличении биомассы, а на качественном превращении плодов. Поливать нужно умеренно, чтобы им только-только хватало», — рекомендует Михаил Воробьев.

Ограничение влаги создает легкий стресс, который переключает приоритеты растения. Куст направляет оставшиеся ресурсы на скорейшее вызревание семян.

При этом эксперт предупредил, что полив сводят к минимуму, но не прекращают совсем. Почва под кустами должна оставаться слегка влажной, без переувлажнения и застоя воды.

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