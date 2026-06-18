Агроном Немченко назвал равномерный цвет и приятный запах признаками спелой клубники

Чтобы выбрать качественную клубнику, нужно обратить внимание на ее аромат, цвет и чашелистики. Об этом сообщил ученый-агроном Валерий Немченко в беседе с РИА «Новости» .

По словам эксперта, ягоды должны обладать насыщенным ароматом. Слабопахнущая или вовсе не имеющая запаха клубника вряд ли будет вкусной.

Также следует выбирать плоды равномерного насыщенного красного цвета, без белых или зеленоватых бочков. Важный признак спелости — чуть отстающие чашелистики и небольшой зазор между ними и плодом, добавило Ura.ru.