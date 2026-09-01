Сегодня 03:24 Агроном назвал овощи, которые пора выкапывать на огороде в сентябре Агроном Маслов: в сентябре пора выкапывать морковь и свеклу на хранение Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Для огородников сентябрь — оптимальное время для выкапывания моркови, свеклы, капусты и тыквы на хранение. Об этом 360.ru сообщил главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

«В сентябре уже можно копать морковь и свеклу на хранение — ранние сорта на летнее потребление, как правило, уже в июле–августе собираются. Также убирается капуста, уже средние и поздние сорта. Обычно это середина — конец месяца. Также на сухое хранение убираются тыквы», — рассказал он.