Меньше сил — больше урожай: главные правила посадки чеснока в сентябре
Агроном Тихонова: навоз и перегной лучше не вносить при посадке озимого чеснока
Сентябрь — время посадки озимого чеснока. Что нужно сделать, чтобы получить максимальный урожай при минимальных затратах сил и средств, - читайте в материале 360.ru.
Время посадки и грядки
По словам агрономы Елизаветы Тихоновой, время посадки определяется в зависимости от региона. В северных районах сажают раньше, в южных — в октябре. В центральной части России, в том числе в Подмосковье, озимый чеснок целесообразно сажать в конце сентября, отметила специалист. Она уточнила, что появившиеся молодые побеги выдерживают морозы до -15 градусов.
«А так, в принципе, просто глубокая перекопка на полный штык. И грядку сформировать чуть-чуть выше окружающей почвы <…>, чтобы не вымокал чеснок. Это самое главное, чтобы не было вымокания. Особенно при таянии снега, потому что мы сажаем под зиму. При таянии снега должен быть сток воды с грядки», — рассказала агроном в беседе с 360.ru.
Грядку не нужно формировать заранее, иначе на ней могут взойти сорняки, которые будут отнимать питание у зубков Лучше перекапывать за день, за два перед посадкой, отметила Тихонова.
Любые луковицы сажают по классике — глубина посадки равна трем диаметрам луковицы. В среднем, это примерно шесть-семь сантиметров. Канавки следует делать с расстоянием около 12-15 сантиметров, а зубцы сажать по зигзагу с интервалом 6-10 сантиметров. При такой посадке весной всходы не будут друг другу мешать.
«Обязательно должен быть дренаж. Грядка должна быть чуть выше почвы: сантиметров хотя бы на 15 выше окружающей почвы, чтобы сходила вода туда», — подчеркнула специалист.
Грядки для чеснока нужно обязательно перемещать, и делать это ежегодно, подчеркнула Тихонова.
«На одном и том же месте лучше не сажать, потому что летом там разводятся луковая муха и другие вредители», — отметила специалист.
Новую грядку можно делать на месте, где раньше росли любые корнеплоды или горох. Исключением является лук — он тоже из семейства лилейных и подвержен тем же вредителям.
Размер имеет значение
Тихонова отметила, что примерно 50-60% зубцов должны быть крупными, остальные — средние и мелкие. И на это есть несколько причин.
«Потому что крупные посадите, крупный вырастет чеснок», — отметила агроном.
Однако крупные зубцы чаще привлекают земляных грызунов, а также чаще подвержены загниванию. Эксперт также отметила, что не всегда крупный зубок дает крупную луковицу, иногда условия складываются неблагоприятные, и выживают мелкий и средний посадочный материал.
«Не угадаешь, иной раз мелкие дают больше урожая и лучше урожай, чем крупные. Иногда крупные луковицы, несмотря на то, что они вроде бы красивые, здоровые, а заболевают они в почве быстрее. А мелкие нет. Глядишь, весной все повылазили. И они за счет того, что раньше вышли, за счет того, что сформировали листовую массу, набрали хорошую массу, дают лучший урожай», — пояснила Тихонова.
Зубки чеснока при посадке нужно обязательно вдавливать, заявила агроном.
«Потому что донце должно прижаться к почве плотно, чтобы влага была. Так вы посадите, он повиснет у вас. Появятся корешки и будут искать, куда бы им ткнуться», — пояснила собеседница 360.ru.
Агроном отметила, что иногда в земле делают ходы мыши, земля может оседать, и тогда зубцы «повиснут» в воздухе, корням будет не за что зацепиться.
Чем и когда удобрять
При посадке озимого чеснока удобрения осенью вносить не надо, заявила агроном.
«Нежелательно ни навоз вносить, ни перегной, даже компост нежелательно вносить осенью», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Осенью из-за обилия перегноя могут начать развиваться патогенные микроорганизмы.
Весной, как только сойдет снег, необходимо подключать агротехнику — вносить удобрения на основе азота. Это самый важный компонент для формирования зеленой массы.
«Для того, чтобы получилась хорошая, полноценная луковица, необходимо внести азот. Зеленые листья являются фабрикой по формированию луковиц. Зеленые хорошие листья разовьются только в одном случае, если в почве будет азот», — отметила агроном.
Если в почве будет недостаточно азота, чесночные перья будут хилыми, станут желтеть. За зиму и раннюю весну весь азот уходит на глубину, корням до него не добраться, пояснила Тихонова. Растению не хватает нитратов, азота, и оно «отключает лист», без которого не образуется и луковица.
Тихонова подчеркнула один важный принцип при планировании и посадке озимого чеснока.
«Вам нужно сделать так, чтобы затратить столько, чтобы получить урожай достойный при минимальных затратах сил и средств. Вот это вот самый важный принцип. <…> Не надо корячиться, не надо сходить с ума, все перекапывать, вносить безумные какие-то [удобрения]», — резюмировала агроном.