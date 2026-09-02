02 сентября 2026 01:26 Меньше сил — больше урожай: главные правила посадки чеснока в сентябре Агроном Тихонова: навоз и перегной лучше не вносить при посадке озимого чеснока Фото: Tobias JunghannÃŸ/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сентябрь — время посадки озимого чеснока. Что нужно сделать, чтобы получить максимальный урожай при минимальных затратах сил и средств, - читайте в материале 360.ru.

Время посадки и грядки По словам агрономы Елизаветы Тихоновой, время посадки определяется в зависимости от региона. В северных районах сажают раньше, в южных — в октябре. В центральной части России, в том числе в Подмосковье, озимый чеснок целесообразно сажать в конце сентября, отметила специалист. Она уточнила, что появившиеся молодые побеги выдерживают морозы до -15 градусов. «А так, в принципе, просто глубокая перекопка на полный штык. И грядку сформировать чуть-чуть выше окружающей почвы <…>, чтобы не вымокал чеснок. Это самое главное, чтобы не было вымокания. Особенно при таянии снега, потому что мы сажаем под зиму. При таянии снега должен быть сток воды с грядки», — рассказала агроном в беседе с 360.ru. Грядку не нужно формировать заранее, иначе на ней могут взойти сорняки, которые будут отнимать питание у зубков Лучше перекапывать за день, за два перед посадкой, отметила Тихонова.

Фото: РИА «Новости»

Любые луковицы сажают по классике — глубина посадки равна трем диаметрам луковицы. В среднем, это примерно шесть-семь сантиметров. Канавки следует делать с расстоянием около 12-15 сантиметров, а зубцы сажать по зигзагу с интервалом 6-10 сантиметров. При такой посадке весной всходы не будут друг другу мешать. «Обязательно должен быть дренаж. Грядка должна быть чуть выше почвы: сантиметров хотя бы на 15 выше окружающей почвы, чтобы сходила вода туда», — подчеркнула специалист. Грядки для чеснока нужно обязательно перемещать, и делать это ежегодно, подчеркнула Тихонова. «На одном и том же месте лучше не сажать, потому что летом там разводятся луковая муха и другие вредители», — отметила специалист. Новую грядку можно делать на месте, где раньше росли любые корнеплоды или горох. Исключением является лук — он тоже из семейства лилейных и подвержен тем же вредителям. Размер имеет значение Тихонова отметила, что примерно 50-60% зубцов должны быть крупными, остальные — средние и мелкие. И на это есть несколько причин. «Потому что крупные посадите, крупный вырастет чеснок», — отметила агроном. Однако крупные зубцы чаще привлекают земляных грызунов, а также чаще подвержены загниванию. Эксперт также отметила, что не всегда крупный зубок дает крупную луковицу, иногда условия складываются неблагоприятные, и выживают мелкий и средний посадочный материал. «Не угадаешь, иной раз мелкие дают больше урожая и лучше урожай, чем крупные. Иногда крупные луковицы, несмотря на то, что они вроде бы красивые, здоровые, а заболевают они в почве быстрее. А мелкие нет. Глядишь, весной все повылазили. И они за счет того, что раньше вышли, за счет того, что сформировали листовую массу, набрали хорошую массу, дают лучший урожай», — пояснила Тихонова.

Фото: РИА «Новости»

Зубки чеснока при посадке нужно обязательно вдавливать, заявила агроном. «Потому что донце должно прижаться к почве плотно, чтобы влага была. Так вы посадите, он повиснет у вас. Появятся корешки и будут искать, куда бы им ткнуться», — пояснила собеседница 360.ru. Агроном отметила, что иногда в земле делают ходы мыши, земля может оседать, и тогда зубцы «повиснут» в воздухе, корням будет не за что зацепиться. Чем и когда удобрять При посадке озимого чеснока удобрения осенью вносить не надо, заявила агроном. «Нежелательно ни навоз вносить, ни перегной, даже компост нежелательно вносить осенью», — подчеркнула собеседница 360.ru. Осенью из-за обилия перегноя могут начать развиваться патогенные микроорганизмы. Весной, как только сойдет снег, необходимо подключать агротехнику — вносить удобрения на основе азота. Это самый важный компонент для формирования зеленой массы.

Фото: РИА «Новости»