Агроном Лагута посоветовал использовать веревки для подтягивания веток плодовых деревьев

Ветки деревьев под тяжестью плодов могут ломаться или прогибаться к земле, что снижает урожайность и увеличивает риск грибковых заболеваний. Традиционные подпорки не всегда удобны, поэтому агроном Павел Лагута рассказал aif.ru о другом методе.

Вместо подпор можно использовать веревку для подтягивания веток. Этот способ подходит, когда пространство под кроной ограничено или нужно равномерно распределить нагрузку на скелетные ветви.

Однако Лагута предупреждает, что использовать веревку следует через мягкую прокладку, чтобы не повредить кору. Также стоит избегать проволоки и тонкого шпагата, так как они могут врезаться в кору и нарушить сокодвижение.

«Лучше взять широкую ленту, мягкую садовую подвязку или полоску прочной ткани», — советует агроном.