Агроном Кузнецов рассказал, что в сезон дождей лучше всего растут укроп, редис и салаты

Затяжные дожди, которые часто воспринимаются дачниками как проблема, на самом деле могут стать шансом для ускорения урожая, если правильно подобрать культуры. По словам агрономов, повышенная влажность почвы и прохладная погода создают идеальные условия для ряда быстрорастущих овощей и зелени, которые в таких условиях развиваются даже активнее, чем обычно. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

Как пояснил агроном Александр Кузнецов, в этот период следует делать ставку на растения с коротким циклом развития, которые любят влагу и не требуют сложного ухода. К таким культурам относятся салаты, укроп, петрушка, шпинат и руккола, которые быстрее всходят и дают более сочный урожай. Кроме того, при достаточном количестве влаги значительно ускоряется рост редиса, а ранние сорта капусты и горох также хорошо переносят прохладу и активно развиваются.

Однако специалисты предупреждают о сопутствующих рисках: избыток влаги может спровоцировать развитие грибковых заболеваний и появление слизней. Чтобы этого избежать, необходимо следить за дренажом грядок, не допускать застоя воды и регулярно рыхлить почву.