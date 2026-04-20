Агроном Кучеров призвал отказаться от излишней обрезки сирени

В преддверии майских праздников вопрос о подрезке веток сирени стал предметом обсуждения среди экспертов. Агроном Главного ботанического сада Антон Кучеров в эфире радиостанции «Говорит Москва» предостерег от излишней обрезки растения.

«Этого делать не надо, мы, когда срываем, срываем почки будущего года, то есть она меньше будет цвести. Если хочется обрезать, до следующей почки», — отметил специалист.

Он также предположил, что цветение сирени придется на 9 мая.

Однако ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин высказал противоположное мнение, подчеркнув важность подрезки веток для быстрого роста кустарника. По его словам, в Москве и области такую процедуру следует проводить раз в два года, используя секатор или садовые ножницы.