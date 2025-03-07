Агроном Германова: алые и бордовые розы на длинном стебле популярны 8 Марта

Агроном Галина Германова поделилась с aif.ru наблюдениями о популярных сортах роз в России в преддверии Международного женского дня.

По словам эксперта, выращиваемые на территории страны розы Ред Наоми, Престиж, Мери Ми и Гран При пользуются большим спросом у российских потребителей. Речь идет о сортах с длинным стеблем алого, бордового или насыщенно-красного цвета. Именно такие цветы становятся самыми ходовыми к празднику 8 Марта.

«На второе место по популярности выходят белые розы, такие сорта как Аваланж и другие. В последние годы очень сильно вырос интерес к кустовым розам», — добавила специалист.

А вот спрос на желтые и оранжевые цветы традиционно невысок. Без шипов — нежно-розовые Аква. Этот сорт роз Германова рекомендовала дарить детям, чтобы они не укололись.