Агроэксперт Березнюк отметил раннее начало сезона шашлыков

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил RT , что уже в первой половине апреля спрос на мясо для шашлыка вырос на 10–12% по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, многие потребители не стали дожидаться майских праздников и открыли сезон раньше обычного. В конце апреля и до 15 мая розничные сети могут ожидать увеличения продаж мяса различных категорий в полтора раза.

Как пояснил специалист, свиная шея по-прежнему занимает лидирующую позицию благодаря оптимальному балансу жира и мяса. Этот продукт заслуженно пользуется популярностью, так как «прощает ошибки в маринаде».

Растет интерес и к другим видам мяса для шашлыка. Например, значительно увеличились продажи индейки и говядины.