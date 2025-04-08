Африканец переехал в Россию, стал врачом и «настоящим осетином»

Давид Далле переехал из Камеруна в Россию, чтобы работать врачом и спасателем

Несмотря на непривычный климат, Давид Далле из Камеруна переехал во Владикавказ. Он устроился работать врачом, выучился на спасателя и стал звездой, сообщил проект «Иностранцы в России» .

С детства Далле занимался музыкой, танцами и боевыми искусствами. В родном Камеруне он получил медицинское образование и работал врачом общей практики, но потом переехал к земляку в Россию. Первый день в новой стране запомнился ему надолго.

«Я просидел в аэропорту 11 часов, пропустил свой багаж, а потом еще долго искал машину, которая должна была нас встречать. Было очень холодно, и я обморозил пальцы», — рассказал африканец.

По приезде во Владикавказ мужчина устроился врачом в местную больницу и стал подрабатывать музыкантом на свадьбах. В свободное время Далле трудится волонтером-спасателем и инструктором по оказанию первой помощи. Он освоился настолько, что, по словам друзей, стал «настоящим осетином».

Ранее в Россию переехала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она поселилась в деревне на территории Рязанской области.