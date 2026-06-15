Преподаватель Рыбников отметил, что любые предложения оплатить жилье за пределами сервиса могут говорить о мошенничестве

С наступлением лета растет спрос на аренду квартир и домов, а вместе с ним активизируются и мошенники. Они используют настоящие фотографии объектов недвижимости и создают убедительные копии популярных сервисов бронирования. О том, как распознать обман, рассказал Life.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Мошенники часто копируют объявления с крупных площадок, используя фотографии реальных квартир и домов. Это создает иллюзию надежности, однако не гарантирует, что объявление разместил владелец или официальный представитель сервиса.

Одним из ключевых этапов схемы является попытка перевести общение из сервиса бронирования в мессенджер. Злоумышленники объясняют это удобством, необходимостью уточнить детали или возможностью получить дополнительную скидку.

По словам эксперта, крупные площадки используют автоматические системы контроля, которые помогают выявлять подозрительную активность. Поэтому мошенники стремятся как можно быстрее перевести жертву в личную переписку, где такие механизмы уже не работают.

Следующим этапом обычно становится отправка ссылки на страницу оплаты. Любые предложения оплатить жилье за пределами сервиса должны вызывать настороженность. Добросовестные площадки заинтересованы в том, чтобы все операции проходили внутри их системы.