Аферисты придумали новую схему мошенничества после блокировки Roblox

Аферисты в соцсетях и мессенджерах предлагают детям за деньги секретные схемы и ключи для обхода блокировки игры Roblox. Об этом рассказала юрист, член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина в беседе с РИА «Новости» .

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру», — сказала она.

По словам Ермохиной, аферисты находят детей в мессенджерах и соцсетях. Далее предлагают им «секретное» решение для обхода блокировки. За особенную программу просят денежное вознаграждение.

Под видом продажи доступа аферисты просят назвать реквизиты банковских карт родителей. Юрист предупредила, что в случае обмана необходимо немедленно обратиться в полицию.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина получила более 60 тысяч жалоб на блокировку Roblox. Она отметила, что прочитала письма и ряд из них отправила в Роскомнадзор.