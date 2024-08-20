Мошенники украли почти 5 миллиардов рублей со счетов россиян

Злоумышленники украли с российских банковских счетов примерно, 4,8 миллиарда рублей во втором квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Объем похищенных средств превышает средний показатель за предыдущие четыре квартала, указали представители регулятора. По его данным, финансовые организации в период с апреля по июнь засекли почти 257 тысяч мошеннических операций. В среднем этот показатель на 14,9% меньше, чем за предыдущие четыре квартала.

Число мошеннических операций сократилось благодаря работе банков. Они отразили около 16,3 миллиона попыток украсть средства россиян на сумму в 2,3 триллиона рублей, сообщили «Известия».

Ранее Банк России предупредил, что злоумышленники стали обманывать граждан с помощью фальшивых видеоизображений. Мошенники используют нейросети и создают видеоролики, благодаря которым втираются в доверие и вымогают деньги. Разоблачить фейк можно при внимательном рассмотрении деталей — у персонажей сгенерированных видео может быть странная мимика и монотонная речь.