Аферисты начали лишать пенсионеров квартир через подставные расписки

Аферисты начали отнимать у пенсионеров квартиры через подставные долговые расписки с залогом жилья, с которыми они обращаются в суды. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

Жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди, сдающие квартиры в аренду. Аферисты снимают квартиру и стараются войти в доверие, а потом в какой-то момент сообщают о проблеме и просят им помочь.

Они убеждают пенсионера, что якобы не могут взять кредит из-за плохой истории и просят подписать договор займа или залога, где квартира станет обеспечением — прямо или косвенно. Хуже, если собственник подпишет документы, считая их бытовой распиской или подтверждением арендной платы.

«Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество», — подчеркнул юрист.

Достаточно одного пункта о займе, штрафе или залоге, чтобы для собственника возникли серьезные риски. Если аферисты добились своего, то подают иск в суд о взыскании долга, предъявляя документ, подписанный собственником.

Потерпевшему в такой ситуации следует подать заявление в полицию, оспорить сделку в суде, ходатайствовать о запрете регистрационных действий с квартирой, а также фиксировать все обстоятельства обмана.

Ранее киберполиция МВД России предупредила, что аферисты придумали новую схему с продажей животных и ложных сборах на лечение.