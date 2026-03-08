В Катаре разгул мошенничества: у россиян вымогают данные и деньги

В Катаре активизировались мошенники: они пытаются выманить у иностранцев их данные. Об этом РИА «Новости» рассказала проживающая в Дохе россиянка.

«В чатах иностранцев появились сообщения о том, что группа иностранных мошенников совершает обход квартир под видом сотрудников МВД Катара — у них есть документы с „шапкой“ МВД, они утверждают, что проверяют действительность карточек ВНЖ для грядущей переписи населения. Говорят, что они на самом деле грабят людей», — поделилась девушка.

По ее словам, злоумышленники также требуют предоставить отпечатки пальцев. Иногда они обзванивают иностранцев под видом сотрудников местной системы электронного правительства и требуют показать на камеру карту с видом на жительство. Россиянка отметила, что власти Катара не планируют проводить перепись населения.

