Аэростат поднял над Нижним Новгородом георгиевскую ленту длиной 80 метров

Рекорд России и Европы — самая большая георгиевская лента, поднятая аэростатом, — установили в Нижнем Новгороде. Об акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал губернатор региона Глеб Никитин .

Он подчеркнул, что длина георгиевской ленты составила 80 метров, а ширина — восемь метров.

«Над нашими великолепными волжскими просторами воздушный шар в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему звания „Город трудовой доблести“, поднял масштабную георгиевскую ленту», — написал Никитин в Telegram-канале.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что достижение зафиксировали присутствовавшие на акции специалисты, которые занесут его в российскую и европейскую книги рекордов.

В конце апреля ученики подмосковного образовательного центра «Лидер», их родители и педагоги решили установить региональный рекорд по развертыванию георгиевской ленты в конце патриотического марафона «Знамя Победы. Связь поколений». Как пояснил директор центра Антон Лагутин, длина ленты составит до 500 метров.