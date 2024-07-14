Аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры

Минтранс: Шереметьеву поручили принять меры по ускорению предполетных процедур

Фото: РИА «Новости»

Авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорту Шереметьево поручили проработать меры для ускорения предполетных процедур. Указание дал Минтранс, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и „Аэрофлоту“ в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур», — сказано в сообщении.

В Минтрансе отметили, что Шереметьево в плановом режиме обеспечивает полетную программу, количество стоек для регистрации на рейс достаточно.

В Шереметьево с 1 июня возобновил работу международный терминал D. Также в аэропорту открылся паркинг на 3,1 тысячи мест.

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