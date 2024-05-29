Паркинг терминала D в Шереметьеве возобновит работу с 1 июня

Фото: пресс-служба международного аэропорта «Шереметьево»

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу 1 июня. Для пассажиров, которые приезжают на своих машинах, откроется паркинг на 3,1 тысячи мест.

На трех уровнях смогут разместить свои машины пассажиры, вылетающие из аэропорта. С терминалом D парковку связывает крытая пешеходная галерея с пунктом входного досмотра.

В первый день лета Терминалы В, С и D свяжет удобный переход, с помощью которого путь даже в самый дальний конец аэропорта займет около 15 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте