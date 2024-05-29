Паркинг терминала D в Шереметьеве возобновит работу с 1 июня
Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу 1 июня. Для пассажиров, которые приезжают на своих машинах, откроется паркинг на 3,1 тысячи мест.
На трех уровнях смогут разместить свои машины пассажиры, вылетающие из аэропорта. С терминалом D парковку связывает крытая пешеходная галерея с пунктом входного досмотра.
В первый день лета Терминалы В, С и D свяжет удобный переход, с помощью которого путь даже в самый дальний конец аэропорта займет около 15 минут.
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