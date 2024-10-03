Аэропорт в Нижнекамске вернулся к штатной работе после временных ограничений

Росавиация: в Нижнекамске сняли ограничения на работу аэропорта Бегишево

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске вернулся к штатному режиму работы после временных ограничений. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты почти два часа, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 09:33 по московскому времени. Они действовали с 07:45.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — объяснил Кореняко.

Авиадиспетчеры, наземные службы аэропорта и экипажи самолетов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения утром 2 октября также ввел аэропорт Казани. В Росавиации сообщили, что воздушная гавань не отправляла и не принимала самолеты с 06:00 до 08:59. По данным Telegram-канала Baza, в аэропорту ввели режим «Ковер», предварительной причиной стала угроза атаки беспилотников.