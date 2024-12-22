Аэропорт в Донецке реконструируют

В ближайшее время начнется реконструкция аэропорта Донецка. Об этом РИА «Новости» сообщил министр экономического развития ДНР Максим Захаров.

«Работы по реконструкции аэропорта начнутся в ближайшее время. По сути, у нас есть все необходимые для обрабатывающей промышленности виды транспорта», — сказал он.

Захаров добавил, что в республике у промышленного производства благодаря транспортной доступности очень большой потенциал.

«Федеральная трасса у нас находится недалеко. На юг — Ростов и Краснодар, на север — Москва. Есть грузовой порт, есть море. Идет модернизация железной дороги», — подчеркнул министр.

Заместитель председателя России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что после реконструкции Мариуполь станет ключевым в ДНР. Генеральный план развития города разработали с целью развития экономики и инфраструктуры.