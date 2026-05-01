Аэропорт Шереметьево возобновил полеты

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь агентства ФАВТ Артем Кореняко.

Также в штатном режиме заработали воздушные гавани в Геленджике, Калуге, Краснодаре. Ограничения вводились для обеспечения безопасности рейсов.

Прием и выпуск самолетов в Геленджике и Краснодаре ограничили вечером 30 апреля. Аэропорт в Калуге временно приостанавливал работу с 5:05, а Шереметьево – с 6:20.

Представитель Росавиации предупредил, что из-за ограничений могут вноситься корректировки в расписание рейсов.

Ночью системы противовоздушной обороны отбили над регионами атаку 141 беспилотника ВСУ. Аппараты нейтрализовали в период с 20:00 30 апреля до 07:00 в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Смоленской областях, в Московском регионе, на Кубани, в Крыму, а также над Азовским и Черным морями.