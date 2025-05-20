Аэропорт Шереметьево опроверг слухи о массовых увольнениях и очередях

В аэропорту Шереметьево опровергли информацию о том, что пассажиры столкнутся с очередями при прохождении предполетного контроля из-за якобы массового увольнения сотрудников. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

В столичном аэропорту отреагировали на сообщения, ранее распространенные в ряде СМИ, отметив, что они не соответствуют действительности. В Шереметьево заявили, что пассажиры проходят через входные группы терминалов, а также предполетный контроль в соответствии с общепринятой практикой.

В авиагавани также добавили, что размер оплаты труда сотрудников соответствует рыночным условиям и формируется с учетом сложности и значимости выполняемых задач. Кроме того, предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты.

«Сотрудники обеспечены одним из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции», — уточнила пресс-служба аэропорта.

В Шереметьево рекомендовали пользоваться только проверенной информацией, чтобы не распространять недостоверные сведения.

Ранее в Шереметьево задержали руководителя АО «Племзавод „Трудовой“ Айдара Байзульдинова, который пытался вывезти в Катар незадекларированные 1,625 миллиона рублей.