Аэропорт Пулково вернул бесплатную зону для курения

Доступ в комнату для курения в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково снова станет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах, руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — указали представители аэропорта.

В Пулкове также попросили соблюдать порядок и напомнили, что курилка рассчитана на единовременное посещение максимум шести человек.

Сейчас в помещении ведутся технические работы. После 00:00 оно откроется для посетителей.

Ранее стало известно, что пассажиры воздушной гавани потребовали отменить плату в 500 рублей за перекур.