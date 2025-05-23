Главный нарколог Подмосковья развеял миф о курении как способе снять стресс

Врачи часто напоминают о вреде, который наносит курение организму человека. Главный психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал, что эта вредная привычка, несмотря на убеждения некоторых людей, не снимает стресс, а лишь усугубляет его.

Организм способен самостоятельно справиться с кратковременной тревогой, поскольку это заложено генетически, однако природа не предусмотрела механизм борьбы с длительным нервным напряжением. Некоторые люди прибегают к курению как к способу облегчить состояние.

«Однако в действительности происходит в точности до наоборот. Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола — так называемого гормона стресса. И, таким образом, получается замкнутый круг — человек тревожится и хочет успокоиться с помощью курения, а на самом деле, еще больше усугубляет ситуацию», — пояснил Виталий Холдин.

Врач посоветовал отказаться от вредной привычки и заменить ее прогулками на свежем воздухе, занятиями спортом и здоровым сном.