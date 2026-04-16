Аэропорт Махачкалы приостановил работу

Аэропорт Махачкалы 16 апреля приостановил прием и выпуск судов до 14:00

В четверг, 16 апреля, аэропорт Махачкалы приостановил выпуск и прием самолетов до 14:00 из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры! В связи с проведением ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе Международный аэропорт „Махачкала“ временно приостанавливает прием и выпуск воздушных судов до 14:00», — говорится в сообщении.

В пресс-службе попросили отнестись к ситуации с пониманием.

«Меры необходимы для заботы о наших пассажирах и обеспечения безопасности полетов», — отметили в аэропорте.

Утром 16 апреля стало известно, что в аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 55 рейсов в связи с временным закрытием воздушного пространства из-за беспилотной опасности.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело после масштабных паводков в Дагестане. Воздушную гавань наводнение не затронуло.