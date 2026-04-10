СК возбудил дело после прорыва плотины в Дагестане

СК: инженера задержали по делу о прорыве плотины в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва плотины Геджухского водохранилища в Дагестане, в результате которого погибли люди, были затоплены участок федеральной трассы «Кавказ» и прилегающие территории. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, ответственные за эксплуатацию гидротехнических сооружений не предотвратили аварию. Они не приняли необходимые меры, несмотря на выявленные дефекты, отсутствие необходимых систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий на случай чрезвычайной ситуации.

По делу задержали инженера коммерческой организации, в обязанности которого входило обеспечение безопасности эксплуатации сооружений водохранилища. Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Прорыв плотины произошел 5 апреля на фоне сильных осадков, которые в конце марта — начале апреля вызвали масштабные подтопления на Северном Кавказе. В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня.