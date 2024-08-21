«Они работали не на нашу страну». Генпрокурор — об отсутствии деприватизации в России
Генпрокурор Краснов: в России нет деприватизации
Никакой деприватизации в России не существует. Такое заявление сделал генпрокурор страны Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву.
Он подчеркнул, что ведомство лишь возвращает в казну незаконно утраченные государством активы.
«Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж <…> Они работали не на нашу страну», — сказал он.
За 2023 год удалось добиться возврата активов стратегических предприятий более чем на один триллион рублей.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что о национализации российской экономики речи нет. Как сообщал RT, страна не намерена массово переводить предприятия в государственную собственность.
При этом страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию. «Известия» писали, что была заморожена почти половина валютных резервов страны на сумму 300 миллиардов евро.