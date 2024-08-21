Генпрокурор Краснов: в России нет деприватизации

Никакой деприватизации в России не существует. Такое заявление сделал генпрокурор страны Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву.

Он подчеркнул, что ведомство лишь возвращает в казну незаконно утраченные государством активы.

«Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж <…> Они работали не на нашу страну», — сказал он.

За 2023 год удалось добиться возврата активов стратегических предприятий более чем на один триллион рублей.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что о национализации российской экономики речи нет. Как сообщал RT, страна не намерена массово переводить предприятия в государственную собственность.

При этом страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию. «Известия» писали, что была заморожена почти половина валютных резервов страны на сумму 300 миллиардов евро.